OM : Guendouzi se lâche avant son transfert

D’ores et déjà promis à un transfert cet été, Mattéo Guendouzi a d’ailleurs perdu sa place de titulaire dans le onze d’Igor Tudor ces dernières semaines avec l’OM. En attendant, l’international français s’efforce de rester professionnel et s’est confié sans détour samedi soir sur ce statut un peu particulier, avant de changer d’air lors du prochain mercato.

Le mercato estival s’annonce déjà agité pour l’OM, et l’avenir de certains joueurs s’avère plus que jamais incertain. C’est notamment le cas d’Alexis Sanchez qui arrive en fin de contrat et dispose d’une année supplémentaire en option, mais également de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain de 24 ans, déjà très courtisé l’hiver dernier, dispose d’une grosse cote en Premier League où Unai Emery, l’entraîneur d’Aston Villa, souhaite absolument l’attirer.

L’Arabie Saoudite à l’OM, il lâche une énorme annonce sur la vente du club https://t.co/GkV2qUUnWS pic.twitter.com/mDtRmY5Adv — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Guendouzi n’entre plus dans les plan d’Igor Tudor

Mattéo Guendouzi devrait donc quitter l’OM et rapporter un joli chèque à sa direction, mais en attendant, l’international français doit ronger son frein. Barré par une rude concurrence dans l’entrejeu (Veretout, Rongier, Malinovskyi, Ünder), l’ancien milieu de terrain d’Arsenal n’apparaît plus qu’en solution de remplacement et a perdu sa place de titulaire depuis un moment dans le onze-type aligné par Igor Tudor. Interrogé en zone mixte samedi soir, après la défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens (2-1), Guendouzi a lâché ses vérités à ce sujet.

« À fond jusqu’à la fin de la saison »