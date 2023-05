Improbable retour au PSG, qui mérite une deuxième chance ?

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réalisé un grand ménage dans son effectif. Toutefois, plusieurs joueurs lâchés en prêt pourraient faire leur retour à Paris cet été. En parallèle, le PSG réfléchirait à rapatrier Adrien Rabiot et Xavi Simons. Mais selon vous, qui mérite de retrouver le Parc des Princes à l'intersaison ?

A la fin de la dernière saison, Nasser Al-Khelaïfi a totalement révolutionné le PSG. En effet, le président parisien s'est séparé de Mauricio Pochettino et de Leonardo pour lancer une nouvelle dynamique au Parc des Princes. Pour combler les départs conjugués de son entraineur et de son directeur sportif, Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services du coach Christophe Galtier et de Luis Campos, qui s'est engagé en faveur du PSG en tant que conseiller football.

Les joueurs prêtés de retour au PSG ?

Dès leur arrivée au PSG, Luis Campos et Christophe Galtier ont identifié précisément quels joueurs entraient dans leurs plans. Et en ce qui concerne les indésirables, ils ont été placé rapidement dans un deuxième groupe d'entrainement, avant d'être envoyé ailleurs. En effet, Ander Herrera (Athletic, 33 ans), Keylor Navas (Nottingham Forest, 36 ans), Mauro Icardi (Galatasaray, 30 ans), Layvin Kurzawa (Fulham, 30 ans), Abdou Diallo (RB Leipzig, 27 ans), Idrissa Gueye (Everton, 33 ans), Julian Draxler (Benfica, 29 ans), Leandro Paredes (Juventus, 28 ans), Edouard Michut (Sunderland, 20 ans), Eric Junior Dina Ebimbe (Eintracht 22 ans), Thilo Kehrer (West Ham, 26 ans), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais, 21 ans), Georginio Wijnaldum (AS Rome, 32 ans) et Alphonse Areola (West Ham, 30 ans) ont tous été poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival. Toutefois, certains d'entre eux n'ont pas fait leurs adieux au club de la capitale, étant simplement prêtés (avec ou sans option d'achat).

Le PSG pense à rapatrier Rabiot et Simons

En ce qui concerne les joueurs prêtés par le PSG cette saison, certains ne disposent pas d'une option d'achat, quand d'autres n'ont pas convaincu leur club de la lever. Ainsi, Keylor Navas, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Julian Draxler, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum devraient faire leur retour au Camp des Loges cet été. En parallèle, Xavi Simons (20 ans) - qui a rejoint le PSV librement et gratuitement à l'été 2021 - pourrait revenir au PSG grâce à une clause de rachat d'environ 12M€. De surcroit, Adrien Rabiot (28 ans) est en fin de contrat le 30 juin avec la Juventus et le club de la capitale penserait à le rapatrier pour 0€.



A votre avis, lequel de ces joueurs mérite une deuxième chance au PSG ? C'est le moment de voter !