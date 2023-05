PSG : Après le fiasco Mbappé, il prépare sa vengeance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très marqué par son échec dans le dossier Kylian Mbappé l'année dernière, le Real Madrid pourrait se venger du PSG en l'empêchant de recruter Harry Kane. Le buteur anglais, dont l'avenir à Tottenham est de plus en plus incertain, serait ciblé par le club de la capitale, mais aussi par la formation espagnole, qui compte jouer le coup à fond.

Le Real Madrid a eu le plus grand mal à digérer la prolongation de Kylian Mbappé au PSG en mai 2022. Le club espagnol pensait tenir l'international français après avoir obtenu son accord, mais en coulisses, le Qatar s'est battu jusqu'au bout dans ce dossier, et a fini par obtenir gain de cause.

Le Real Madrid prépare sa vengeance sur le mercato

Très marqué par cet échec, le Real Madrid pourrait se venger en recrutant un joueur, ciblé par le PSG. Selon As , le club espagnol aurait coché le nom d'Harry Kane pour remplacer Karim Benzema. Or, le buteur de Tottenham serait l'une des priorités de Luis Campos, conseiller sportif de la formation française.

Un autre profil évoqué

Le média espagnol précise qu'Harry Kane n'est pas le seul buteur suivi par le Real Madrid. Le nom de Dusan Vlahovic (Juventus) est, également, évoqué. Néanmoins, le PSG va devoir se montrer attentif dans ce dossier Kane.