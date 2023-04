Le PSG vise une star à 115M€, elle sort du silence

La rédaction

Ce jeudi soir, Tottenham recevait Manchester United (2-2). Une rencontre au cours de laquelle, Harry Kane a été interpellé par les supporters mancuniens, qui espèrent son arrivée en juin prochain. Egalement courtisé par le PSG, l'international anglais a répondu aux chants des fans et en a profité pour s'exprimer sur son avenir.

Le PSG devrait profiter du prochain mercato estival pour mettre la main sur un buteur de classe mondiale. Le Qatar privilégierait la piste menant à Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), mais Luis Campos aurait une préférence pour Victor Osimhen (Napoli). En cas d'échec, le conseiller sportif du PSG pourrait se rabattre sur Harry Kane, également ciblé par Manchester United.

Kane ciblé par Campos

Les supporters mancuniens ont profité de leur déplacement à Tottenham ce jeudi pour se faire entendre. Au cours de la rencontre, certains fans ont interpellé Harry Kane en lui lançant le message suivant : « On se voit en juin ». Présent sur la pelouse, l'international anglais, valorisé 115M€, leur a répondu ce vendredi.

« Je suis juste concentré sur mon équipe »