Le PSG veut signer une star, ça vire au fiasco

Pierrick Levallet

Pour son premier mercato au PSG, Luis Campos n'a pas vraiment convaincu. Cependant, le conseiller football parisien entendait recruter du lourd l'été dernier. Le Portugais ciblait notamment deux stars pour renforcer le secteur offensif de Christophe Galtier. Mais à l'arrivée, aucune des deux n'est venue pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

Arrivé l’été dernier pour prendre en main le mercato du PSG, Luis Campos n’a pas convaincu son monde. Les recrues du conseiller football parisien peinent à s’imposer. Mais le Portugais voulait faire plus, notamment l’été dernier. En plus du dossier Milan Skriniar, qui a viré au fiasco à cause de l'Inter, Luis Campos entendait recruter dans le secteur offensif.

Campos ciblait du lourd l'été dernier

Selon les informations de RMC Sport , le PSG ciblait Robert Lewandowski et Marcus Rashford. Cependant, aucun des deux n’est venu dans la capitale. Le Polonais a signé au FC Barcelone et l’Anglais est resté à Manchester United. Ce fiasco sur le mercato n’a d’ailleurs pas échappé à certains joueurs, qui estiment que l’échec de cette saison ne se résume pas seulement au terrain.

Le PSG prépare un gros coup pour Mbappé

Désormais, Luis Campos entend se rattraper. Le conseiller football parisien compterait recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato estival. Victor Osimhen, Harry Kane ou encore Randal Kolo Muani ont été envisagés jusqu’à présent. À voir qui viendra épauler Kylian Mbappé la saison prochaine.