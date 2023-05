OM : Un énorme retour est réclamé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu utilisé depuis le début de saison, Dimitri Payet reste toutefois sur deux belles entrées en jeu contre l’AJ Auxerre (2-1) et le RC Lens (1-2). A tel point que Florent Gautreau estime que le numéro 10 de l’OM devrait être plus utilisé d’ici la fin de la saison. Une situation qui dépendra de son éventuelle suspension après la gifle infligée à Yannick Cahuzac.

Catastrophe à l'OM, ce coup de sang va lui couter cher https://t.co/ZCvfpWiy9x pic.twitter.com/czmWcQZKyV — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

«Payet a montré qu’il pouvait apporter cette touche de technique qui manque à l’OM»

« Payet a montré qu’il pouvait apporter cette touche de technique qui manque à l’OM. Quand tu vois Payet, faire ce qu’il fait, tu prends une bouffée d’air. Et donc le fait qu’il risque de ne pas être là pour la fin de saison c’est important », assure le journaliste au micro de l' After Foot sur RMC Sport .

«Il faut le souligner parce qu’il a été bon»