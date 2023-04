«Néfaste» : La révolution envisagée par l’OM fait déjà du bruit

Florian Barré

Alors que Pau Lopez réalise une saison convaincante à l’OM, Pablo Longoria lorgnerait malgré tout le marché des gardiens et surveillerait le Nantais Alban Lafont. Ce jeudi, L’Equipe révélait l’information à laquelle n’a pas manqué de réagir un ancien joueur de l’OM. Ce dernier n’est pas du tout convaincu par l’idée de Pablo Longoria.

Depuis son arrivée à l’OM en 2021, Pau Lopez a joué 71 matchs pour 78 buts encaissés et 24 clean sheet - des statistiques plus qu’honorables, surtout quand il s’agit de remplacer Steve Mandanda. Pour autant la rumeur d’une future concurrence au poste de gardien enfle à Marseille depuis que L’Équipe a affirmé que Pablo Longoria était attiré par Alban Lafont, le gardien du FC Nantes.

De Bono ne veut pas de Lafont à Marseille

De son côté, l’ancien milieu de terrain de l’OM, Jean-Charles De Bono ne comprend pas cet intérêt pour Lafont : « Il n’est pas très constant sur toutes les saisons qu’il a jouées. Il peut passer au travers d’un match. Gérard Gili expliquait qu’il n’était pas très fan du joueur et qu’il ne le voyait pas évoluer à un haut niveau, poursuit De Bono. Je suis assez d’accord avec lui. Il a quelques absences. Ce qui me dérange, c’est que si on parle de Lafont, on oublie Simon (Ngapandouetnbu) » .

Lafont « pourrait être néfaste » à l’OM