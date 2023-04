Rejeté par le PSG, il veut claquer la porte

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike vit un exercice 2022-2023 très compliqué, cantonné dans l’ombre de Lionel Messi et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque francilienne. Un départ est d’ailleurs à l’étude pour l’ancien joueur du Stade de Reims, qui conserve une belle cote à l’étranger.

Le PSG était plein d’espoir l’été dernier en obtenant la signature d’Hugo Ekitike (20 ans) considéré à l’époque comme l’un des attaquants les plus prometteurs de Ligue 1 et qui sortait d’une belle saison avec le Stade de Reims. Luis Campos avait négocier une arrivée sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 40M€ pour Ekitike, mais ce dernier n’a jamais réussi à justifier les espoirs placés en lui, n’inscrivant que 4 buts toutes compétitions confondues au PSG.

Galtier a calmé le jeu pour Ekitike

Interrogé en conférence de presse jeudi dernier, Christophe Galtier a tenté de minimiser le malaise avec Ekitike, qui dispose désormais d’un temps de jeu famélique au PSG : « Il n'y a pas de problème. Hugo travaille sérieusement. Il travaille plus que d'autres joueurs quand il n'a pas de temps de jeu. Il y a aussi l'architecture de l'équipe. Les circonstances font que l'effectif est affaiblie et qu'il est confronté à une très grande concurrence, avec Kylian (Mbappé) et Leo (Messi). On va voir ce qu'il va se passer sur les matchs qui arrivent. Mais il n'y a pas de problème entre Hugo et moi. Evidemment qu'il n'est pas heureux de la situation, mais il travaille beaucoup à l'entraînement », indiquait l’entraîneur du PSG. Et pourtant…

Divorce en vue

Comme l’a révélé RMC Sport, le PSG envisagera déjà une vente d’Hugo Ekitike une fois son option d’achat levée en fin de saison. De son côté, l’ancien Rémois visera également un départ si Christophe Galtier est maintenu en place, d’autant qu’il conserve une belle cote sur le marché puisque des clubs anglais et allemands envisageraient de relancer le jeune attaquant du PSG.