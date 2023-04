Le PSG réagit à un dossier sensible du mercato

Amadou Diawara

Prêté avec obligation d'achat sous conditions au PSG, Hugo Ekitike serait déjà sur la sellette. En effet, le club de la capitale voudrait se débarrasser de son numéro 44 dès cet été. Interrogé en conférence de presse ce jeudi après-midi, Christophe Galtier a lâché ses vérités sur ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services d'Hugo Ekitke. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord avec le Stade de Reims pour finaliser le prêt avec obligation d'achat du buteur de 20 ans. Une clause qui va être levée si, et seulement si, le PSG termine premier ou deuxième de Ligue 1 cette saison.

Il lâche une grande annonce avant son transfert au PSG https://t.co/QzTJKChkjJ pic.twitter.com/TQdMmzLuxv — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Le PSG veut déjà se séparer d'Hugo Ekitike

Premier à huit points de l'OM, son dauphin, et à neuf unité du RC Lens - actuellement au pied du podium - le PSG devrait remporter le championnat, sauf cataclysme. Ainsi, l'obligation d'achat de 40M€ d'Hugo Ekitike sera activée à l'issue de la saison. Malgré tout, le PSG penserait déjà à se séparer de son numéro 44 lors du prochain mercato estival d'après L'Equipe . Mais quelle est la position de Christophe Galtier sur ce dossier ? Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le technicien parisien a lâché ses vérités sur la situation d'Hugo Ekitike.

«Il n'y a pas de problème entre Hugo et moi»