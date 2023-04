Le mercato de Messi a basculé, fiasco pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est passé de l'espoir au pessimisme dans le dossier Lionel Messi. Le club parisien pensait avoir obtenu la parole de l'international argentin lors du dernier Mondial. Un accord de principe avait été trouvé au Qatar, mais il ne serait plus d'actualité aujourd'hui. Le club se prépare à perdre l'une de ses stars.

Le PSG travaille sur le dossier Lionel Messi depuis plusieurs mois. Lié au club parisien jusqu'en juin, l'international argentin avait été sollicité, assez tôt dans la saison, par ses dirigeants. Comme annoncé par le 10Sport.com, des discussions avaient encore lieu en février dernier. A ce moment-là, le PSG se montrait serein. Et pour cause, Messi et le PSG avaient trouvé un accord de principe lors du dernier Mondial.

Messi avait trouvé un accord avec le PSG

« Durant le dernier Mondial, Jorge Messi a eu l’occasion d’échanger avec Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir et sans qu’ils aillent très loin dans les discussions, ils ont trouvé un accord de principe pour que l’aventure se prolonge. A cette époque, Messi est au top de sa forme et le club veut le conserver. Messi s’est mis en tête de gagner, au moins, une Ligue des champions. Il s’est aussi mis en tête de joueur la Copa America, sans doute sa dernière » avait confirmé Stéphane Bianchi, journaliste pour Le Parisien.

« Il n'y a pas d'optimisme »