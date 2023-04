PSG : Messi à Barcelone, le Real Madrid se lâche

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG et que son avenir interroge, Lionel Messi est actuellement à Barcelone. L’Argentin a profité de ses quelques jours de repos pour se rendre en Catalogne, dans un contexte où le Barça rêve de le faire revenir, près de deux ans après son départ. Interrogé sur l’avenir de la Pulga, Carlo Ancelotti a affirmé que cela ne l’intéressait pas.

Éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions et largement en tête de la Ligue 1, la saison du PSG est quasiment terminée. Le club de la capitale compte huit points d’avance sur l’OM, deuxième. Les Parisiens se dirigent vers le 11e titre de champion de France de leur histoire et se projettent déjà sur la saison prochaine.

Mbappé - Mercato : Il annonce une catastrophe pour le PSG https://t.co/ERf4SQhpRj pic.twitter.com/ekDS6CZYdv — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

«Ils ne jouent plus, c’est réglé. On est déjà dans la saison prochaine»

« Tout le monde part en vacances, c’est le printemps. Verratti est à Ibiza… Ils ne jouent plus, c’est réglé. On est déjà dans la saison prochaine », a déclaré Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC . En ce qui concerne Lionel Messi, qui sera libre de tout contrat en juin prochain, il a décidé de passer quelques jours à Barcelone. Dans un contexte où son avenir au PSG pose beaucoup de questions et où le Barça ne cache plus son envie de le faire revenir au club.

«Il peut faire ce qu’il veut, je n’y pense pas»