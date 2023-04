PSG : Messi à Barcelone, «c’est réglé»

La rédaction

Avec la fin de son contrat qui approche à grands pas, un départ de Lionel Messi semble toujours plus probable. D’ailleurs, le septuple Ballon d’Or semble déjà penser à un après Paris Saint-Germain, puisqu’il souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe encore quelques années… et sa présence à Barcelone ces derniers jours a forcément beaucoup fait parler !

La saison du PSG semble s’être arrêtée à l’élimination en ligue des Champions. Depuis, tout le monde pense déjà aux changements qu’il va falloir apporter et surtout, au nouveau visage qu’aura l’équipe la saison prochaine. Et tout porte à croire que ça pourrait être sans un certain Lionel Messi, dont le contrat se termine le 30 juin prochain.

Messi a enflammé la presse catalane

Ces derniers jours, l’Argentin a énormément fait parler de son avenir. Sa présence à Barcelone, où il a passé quelques jours de vacances dans sa propriété, a rendu fous les médias catalans. Tous rêvent en effet d’un incroyable retour au FC Barcelone, club qu’il a quitté un peu à contrecœur en 2021… pour rejoindre le PSG.

« On est déjà dans la saison prochaine »