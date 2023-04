PSG : Messi s’en va, un gros crack pour prendre la suite ?

La rédaction

Lionel Messi n’a pas pu apporter suffisamment de sa magie pour faire rêver plus grand le PSG pendant ses deux saisons passées au club. Résultat ? La presse anglaise affirme que le Paris Saint-Germain prévoit de le laisser partir libre cet été et de changer de politique sportive. Selon vous, qui doit débarquer au PSG ? C’est notre sondage du jour !

Entre Lionel Messi et le PSG, le divorce pourrait bien être prononcé. C’est en effet ce que Gerard Romero a tenu à faire savoir pour Jijantes FC samedi. Le journaliste espagnol a affirmé que la priorité de Lionel Messi était d’effectuer son grand retour au FC Barcelone à l’intersaison par le biais de son statut d’agent libre. Si son plan ne venait pas à exécution, Messi prendrait la décision de prolonger son contrat au PSG.

Le PSG veut changer de politique…

Encore faudrait-il que le Paris Saint-Germain accepte de repartir pour au moins une saison supplémentaire avec le septuple Ballon d’or. Selon les informations communiquées par The Daily Mirror ces dernières heures, le Paris Saint-Germain aurait pris la décision de lancer la révolution dont le président Nasser Al-Khelaïfi disait tant de bien pour Le Parisien en interview en juin 2022 : la fin du strass et des paillettes avec le développement de jeunes talents de région parisienne et en France.

…et va laisser partir Messi, un remplaçant star ou non ?