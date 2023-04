Le PSG pas assez prestigieux, il prend une décision radicale au mercato

Thibault Morlain

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG a réussi à s’offrir certains des plus grands joueurs de l’histoire du football. Une attractivité possible notamment grâce aux finances du Qatar. Mais l’argent ne fait pas tout et parfois, certains préfèrent dire non au PSG. Ça a notamment été le cas d’Antonio Rüdiger, qui, l’été dernier, a choisi de rejoindre le Real Madrid, visiblement pour une question de prestige.

L’été dernier, le PSG avait pour objectif de recruter un défenseur central. La priorité se nommait alors Milan Skriniar, mais Luis Campos s’était heurté à l’Inter Milan. D’autres noms avaient pourtant circulé aux abords du Parc des Princes. Ça avait notamment été le cas de celui d’Antonio Rüdiger, d’autant plus que l’Allemand était libre de tout contrat n’ayant pas prolongé avec Chelsea. Recruter Rüdiger pour 0€, l’affaire aurait été belle pour le PSG, mais elle ne s’est finalement pas concrétisé. Et pour cause, le défenseur central a choisi d’aller au Real Madrid.

« C’est le Real Madrid »

Mais pourquoi Antonio Rüdiger a-t-il préféré le Real Madrid au PSG ? A l’occasion d'un entretien accordé à Canal+ Afrique , l’Allemand s’est expliqué, mettant notamment en avant le prestige des Merengue : « Il y a eu énormément de rumeurs. Tu le sais puisque dès qu’il y en avait une avec le PSG, tu m’envoyais un message. Mais comme je te l’ai dit, ce n’est pas ce que je cherchais (le projet parisien ndlr). En fin de compte, cela n’a rien à voir avec le PSG. C’est un très beau club, mais à côté, c’est le Real Madrid. (Il insiste) Le Real Madrid ! ».

« Ce n’était que dans mes rêves, c’était très loin »