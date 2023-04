Coup de théâtre, le PSG peut exulter pour sa première recrue

La rédaction

Malgré une saison décevante, le PSG se dirige vers un 11ème titre de champion de France. Le club parisien risque de connaître un mercato agité, entre le possible départ de Lionel Messi et la recherche d’un attaquant complémentaire à Kylian Mbappé. Cet hiver, le club de la capitale a bouclé l’arrivée de Milan Skriniar. Et le défenseur slovaque de l’Inter Milan devrait arriver en forme à Paris.

De quoi sera fait le prochain mercato du PSG ? Concernant l’entraîneur, Christophe Galtier va rester sur le banc parisien, comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce jeudi. Le conseiller du football Luis Campos quant à lui, se sait très observé après deux mercatos plutôt ratés à la tête du sportif du club. L’hiver dernier, le Portugais avait réussi à boucler la signature de Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan, qui rejoindra le PSG libre en juillet prochain.

Skriniar opéré en France il y a quelques jours

Le secteur défensif parisien se voit donc renforcer par l’expérimenté défenseur de 27 ans. Mais ce dernier n’a plus joué avec les Nerrazzuri depuis le 14 mars dernier à cause de problèmes au dos. Il y a quelques jours, Milan Skriniar avait d’ailleurs été opéré en France.

Milan Skriniar devrait arriver en forme au PSG en juillet