Mercato - PSG : Il réclame publiquement le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé suscite des convoitises à travers le monde entier, nombreux sont les clubs à rêver d’une arrivée de l’actuel attaquant du PSG. On pense bien évidemment au Real Madrid, mais ce n’est pas tout. Et si Mbappé filait à Manchester United ? Alors que les Red Devils pourraient se faire racheter par le Qatar, Usain Bolt, fan du club mancunien, s’est mis à réclamer le transfert du crack de Bondy.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé voit son avenir faire l’objet de nombreuses rumeurs. Malgré sa prolongation l’été dernier, il est à nouveau question d’un transfert. Pour aller où ? Les regards se tournent à nouveau vers le Real Madrid, mais Mbappé en fait rêver plus d’un en Europe. Et c’est ainsi qu’Usain Bolt, star de l’athlétisme, a fait part de son souhait de le voir à Manchester United.

« Je prendrais Mbappé pour me renforcer ? Immédiatement »

Dans un entretien accordé à L’Equipe , Usain Bolt a ainsi réclamé le transfert de Kylian Mbappé à Manchester United : « Je prendrais Mbappé pour me renforcer ? Immédiatement ! ça nous permettrait de passer en 4-3-3, ce que je pense souhaitable. (Erik) Ten Hag (le coach néerlandais de MU) fait du très bon boulot je trouve. L'équipe est repartie sur de bons rails, quelque chose se construit, mais il nous faudrait un buteur très régulier, c'est ce qui nous manque le plus ».

« C'est un tel joueur ! »