Surprise, il jette un froid sur son avenir au PSG

Recruté en 2018 alors qu’il était remplaçant au Bayern Munich, Juan Bernat a rapidement pris sa place dans le couloir gauche de la défense du PSG. Néanmoins, sa grave blessure l’a freiné dans son élan, tout comme l’arrivée de Nuno Mendes, qui s’impose comme le titulaire indiscutable du poste. C’est la raison pour laquelle l’Espagnol, dont le contrat s’achève en 2025, jette un froid sur avenir à Paris.

Sous contrat jusqu'en 2025 au PSG, Juan Bernat a peu joué cette saison. Il faut dire que depuis l'été 2021, il est barré par la concurrence de Nuno Mendes, impressionnant dans le couloir gauche parisien. L'Espagnol ne ferme donc pas la porte à un départ cet été.

Bernat ouvre la porte à un départ

« Je ne sais pas ce qu’il va se passer me concernant. Une fois la saison terminée, nous verrons ce qu’il arrivera. C’est vrai que ça a été une saison compliquée pour moi. C’est dur de trouver du rythme quand vous ne jouez pas tout le temps. Quand je joue, je donne le maximum à chaque match. Nous verrons ce qu’il se passera dans le futur », confie l'Espagnol au micro de Prime Video , avant de se projeter sur la fin de saison avec le PSG, idéalement parti pour remporter le titre en Ligue 1.

«Nous en sommes à trois victoires de suite»