PSG : Dégoûté du transfert de Messi, il veut la revanche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche de Lionel Messi pendant leurs longues années de collaboration au FC Barcelone, Jordi Alba avait assisté, impuissant, au départ de son ami vers le PSG à l’été 2021. Un épisode que le latéral gauche espagnol n’a jamais vraiment digéré, et Alba affiche publiquement son envie de voir revenir Messi cet été au Barça.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi semble désormais mal parti pour prolonger avec le PSG. L’attaquant argentin est annoncé de plus en plus proche d'un retour au FC Barcelone, qu’il avait quitté à contrecœur lors du mercato estival 2021 puisque le club catalan n’avait pas les moyens financiers de prolonger son contrat à cette époque. Jordi Alba, qui a noué une belle amitié avec Messi pendant neuf ans au Barça entre 2012 et 2021, se remémore ce souvenir douloureux au moment de son départ en direction du PSG.

Messi va claquer la porte du PSG, tout est déjà prêt https://t.co/vdW5bUEiJT pic.twitter.com/f22BPMoVhW — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

« La décision de Leo »

Interrogé par Goal Espagne, Jordi Alba évoque son sentiment lorsqu’il a vu Messi signer libre au PSG : « C'est la décision de Leo. Honnêtement, nous n'en avons pas parlé, mais il est clair qu'au final, voir Messi sous un autre maillot que celui du Barça est toujours étrange », indique le latéral gauche espagnol de 34 ans, qui ne cache désormais pas son envie de le voir rentrer au bercail cet été alors que le FC Barcelone est en train de faire homologuer le futur contrat de Messi auprès de la Liga.

« J’aimerais qu’il vienne »