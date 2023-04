Une légende quitte l'OM, le vestiaire se lâche

Hugo Chirossel

Arrivé il y a bientôt deux ans à l’OM, Pau Lopez était en concurrence avec Steve Mandanda, joueur le plus capé de l’histoire du club, lors de sa première saison à Marseille. Le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a depuis rejoint le Stade Rennais, mais le portier espagnol s’est récemment exprimé sur la légende marseillaise.

En concurrence avec Pau Lopez la saison passée, Steve Mandanda a fait le choix de quitter l’OM pour rejoindre le Stade Rennais l’été dernier. À 38 ans, le joueur le plus capé de l’histoire du club marseillais voulait une place de titulaire, ce qui n’était plus le cas sous les ordres de Jorge Sampaoli.

« Il m’a rendu les choses faciles »

Dans un entretien accordé à So Foot , Pau Lopez s’est exprimé sur sa concurrence avec Steve Mandanda à l'OM : « Je savais que ce serait compliqué. Ça dépendait aussi beaucoup de Steve mais il a été super avec moi. Il m’a rendu les choses faciles. Il aurait pu s’agacer, agir autrement, mais pas du tout », a-t-il déclaré.

« Steve est une belle personne, je le respecte beaucoup »