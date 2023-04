L'OM boucle un transfert record, le vestiaire annonce du lourd

Florian Barré

Cet hiver, l’OM a battu son record pour un transfert en lâchant 32M€, bonus compris, pour Vitinha, qui a débarqué en provenance de Braga. Le Portugais a d’ailleurs inscrit ses premiers buts contre Troyes le week-end dernier. Une délivrance pour l’attaquant, mais aussi pour ses coéquipiers. Cengiz Ünder a d’ailleurs prédit du lourd pour Vitinha.

Auteur d’un doublé contre Troyes dimanche dernier, Vitinha a enfin débloqué son compteur but avec l’OM. Alors que le board olympien commençait à s’inquiéter de la longue adaptation à laquelle faisait face le Portugais, ces deux buts résonnent comme un « ouf de soulagement » pour tout le monde à Marseille, à commencer par les joueurs phocéens.

« On va découvrir un très bon joueur »

D'ailleurs, Cengiz Ünder a tenu à apporter tout son soutien à Vitinha lors d’un entretien accordé à La Provence : « C'est un nouveau joueur, c'est la première fois qu'il joue en dehors du Portugal. Ce n'est pas évident, il faut un temps d'adaptation. Il est dans cette phase-là, mais c'est un grand bosseur, très agréable à vivre. J'étais très content pour lui qu'il marque ses premiers buts. Il va s'habituer, il est volontaire et au fur et à mesure, on va découvrir un très bon joueur ».

