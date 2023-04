OM : Le nouveau patron du vestiaire, c'est lui

La rédaction

Actuellement 3ème du championnat, l’OM espère réaliser une fin de saison sérieuse afin de se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Sous la houlette d’Igor Tudor, le club phocéen peut s’appuyer sur un Chancel Mbemba taille patron depuis son arrivée libre en provenance de Porto cet été. À 28 ans, le Congolais a su tirer le meilleur de ses coéquipiers dans le vestiaire marseillais.

Son match contre le PSG au Parc des Princes le 16 octobre dernier (victoire 1-0 des Parisiens) en avait impressionné plus d’un. Ce soir-là, Chancel Mbemba avait démontré que l’OM possédait en sa personne, un défenseur central de haut niveau, capable de monter au créneau lors des rendez-vous importants de son équipe. Avec 39 matchs toute compétition confondue cette saison, le joueur passé par Newcastle également, a d’ores et déjà prouvé qu’il avait les cartes en main pour assumer ce leadership au sein de la défense marseillaise (2ème meilleure défense de Ligue 1 avec 30 buts encaissés en 31 rencontres disputées).

Chancel Mbemba, cadre du vestiaire de l’OM

Autant dire que le natif de Kinshasa est l’un des relais providentiels de l’entraîneur Igor Tudor dans le vestiaire de l’OM. Mais s’il n’apparaît pas à première vue comme un grand parleur, Chancel Mbemba est bien un leader par les actes comme le précise ce dimanche le journal l’Équipe . Le défenseur de 28 ans a notamment pris sous son aile certaines recrues du club marseillais en difficulté à leur arrivée. C’est le cas pour le latéral Issa Kaboré, qui considère Chancel Mbemba comme un grand frère. Mais le Portugais Vitinha, recrue la plus chère de l’histoire du club, a également pu compter sur le soutien de ce dernier après quelques moments compliqués à son arrivée en terres phocéennes.

Chancel Mbemba a comblé un vide dans la défense de l’OM

De plus, et avec l’aide de Samuel Gigot, lui aussi arrivé cet été, Chancel Mbemba a toujours aidé son compère de la défense Leonardo Balerdi, plus d’une fois coupable sur certaines contre-performances de l’OM. Son caractère rugueux et rageur est très similaire à celui de l’ancien du Spartak Moscou, mais également à celui du Bosnien Sead Kolasinac.