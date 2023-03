OM : Un plan précis pour Vitinha

La rédaction

Recruté à prix d’or par l’OM, Vitinha ne joue presque pas depuis son arrivée. Mais dans l’esprit des dirigeants marseillais, pas de panique. L’attaquant portugais est programmé pour les années à venir et les premiers mois sont nécessaires à son adaptation. Le rendez-vous est déjà pris pour 2023-2024.

Vitinha est un plan d'avenir pour l'Olympique de Marseille. Malgré le fait que l'attaquant portugais ne joue presque pas cette saison, c'est lui qui devrait prendre la place de Dimitri Payet dans les mois à venir. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, a promis en conférence de presse que Vitinha bénéficierait de plus de temps de jeu la saison prochaine. Il devrait être associé à Alexis Sanchez : "Cette saison, on a recruté beaucoup de joueurs et on s'est un peu trompé je trouve. On peut toujours faire mieux, on peut les faire progresser. En janvier, on a pris (Ruslan) Malinovski, l'expérience, Azzedine (Ounahi) et Vitinha, deux joueurs plus jeunes. Vitinha ? La Ligue 1 est un championnat très différent du Portugal. Lui, c'est un finisseur, qui termine les actions, qui est dans la surface, qui frappe. On va essayer de le faire jouer quelques matches avec Sanchez derrière lui, pour voir."

Payet pourrait partir, Vitinha pour le remplacer ?

Dimitri Payet devrait mettre les voiles cet été. Après une saison complètement loupé, l'international français se trouve devant le choix de rester ou de partir, le second pourrait bien être la solution pour retrouver du temps de jeu. En tout cas, le départ de Payet va davantage faciliter la tâche à Vitinha qui pourra se débarrasser d'un concurrent de taille, même Payet n'est plus dans les plans de l'entraîneur Igor Tudor qu'il l'a clairement signé lors d'un point de presse : "Dimitri s'est très bien comporté, il a une carrière extraordinaire. Je vois qu'il aime ce club. Je ne sais pas s'il va devenir entraîneur, mais s'il le devient à mon avis il sera bon, parce qu'il regarde les matches, il est dedans, il parle à l'équipe. Il faut le voir les motiver avant qu'ils sortent du vestiaire, les soirs de match. Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée." Mais selon plusieurs sources locales, le joueur devrait raccrocher ses crampons à l'Olympique de Marseille. En effet, à 36 ans Dimitri Payet ne se voit plus en dehors de l'hémicycle du Vélodrome. Il aurait même pris la décision d'honorer sa dernière année de contrat avant de prendre sa retraite.

Décisif avec le Portugal U21