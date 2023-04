Messi : Le patron du PSG dit vrai, la révolution est en marche

Thomas Bourseau

Lionel Messi pourrait prendre la direction du FC Barcelone une fois son contrat terminé au PSG cet été. Le club parisien devrait alors lancer son renouveau en sacrifiant Messi. Explications.

En juin 2022, avant l’officialisation de l’arrivée de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur et quelques jours après la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, Nasser Al-Khelaïfi expliquait au Parisien vouloir mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes et de lancer une révolution bâtie sur les joueurs issus d’Île-de-France et de l’hexagone.

Le départ de Messi pour lancer le renouveau tant attendu

Il semblerait que le président du PSG se soit décidé à lancer ledit renouveau tant teasé. Et cela commencerait par le départ libre de tout contrat de Lionel Messi à l’issue de la saison pour qui une prolongation ne semble plus à l’ordre du jour.

Un projet bâti pour développer les jeunes talents de région parisienne et de France