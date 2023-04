Coup de poker du PSG, le jackpot est annoncé

Thomas Bourseau

En totale perdition au PSG, Mauro Icardi s’est relancé à Galatasaray où il se montre régulier et décisif. De quoi pousser le club turc à se projeter avec l’Argentin en préparant une offre de transfert à soumettre au PSG. Explications.

Contrairement aux autres joueurs partis en prêt l’été dernier, Mauro Icardi n’a pas été prêté pendant le mercato estival des grands championnats. Le 8 septembre 2022, grâce à l’ouverture prolongée du mercato turc, l’international argentin s’envolait pour Galatasaray. Et malgré des débuts poussifs, Icardi a fait son trou au club stambouliote.

Galatasaray prêt à mettre la main à la poche pour Icardi

Au point que les dirigeants de Galatasaray devraient finalement poursuivre leur collaboration avec l’attaquant du PSG. Grâce à ses 14 réalisations en 20 apparitions cette saison, Mauro Icardi apporterait satisfaction au pensionnaire de Super Lig qui aurait à coeur de faire des efforts économiques pour parvenir à conserver l’international argentin. Un transfert à 10M€ pourrait être convenu bien que la question salariale demeure selon Le Parisien. En effet, le PSG prendrait un énorme pourcentage des revenus actuels d’Icardi en payant 6 des 6,75M€.

Mourinho appelé par le PSG, il lâche enfin sa réponse https://t.co/hXETwhhxAa pic.twitter.com/xzRrhGqv1d — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Icardi est comblé à Istanbul et veut continuer à Galatasaray

Cependant, la volonté commune des différentes parties seraient qu’un accord soit trouvé. De son côté, Mauro Icardi serait particulièrement emballé par l’idée de poursuivre à Galatasaray et l’a d’ailleurs déjà publiquement clamé. A Istanbul, Icardi retrouve le sourire et le plaisir de jouer au football. Reste désormais à savoir si un accord total finira par être trouvé entre le PSG, Galatasaray et Mauro Icardi. Le ton est donné, il n'y a plus qu'à donc pour le Paris Saint-Germain à trouver le moyen de permettre au club stambouliote d'économiquement conserver l'ancien buteur de l'Inter. Le suspense est à son comble.