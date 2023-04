PSG : Malaise dans le vestiaire, Mbappé veut le départ d'un joueur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tout comme bon nombre des joueurs prêtés l’été dernier, Leandro Paredes s’apprête à faire son retour au PSG, la Juventus ne comptant pas conserver l’international argentin. Mais le passage du milieu dans la capitale devrait être de courte durée, celui-ci n’étant plus désiré dans le groupe. Kylian Mbappé ferait partie des joueurs agacés.

Désireux de dégraisser son effectif l’été dernier, le PSG a provisoirement rempli son objectif en actant le prêt de nombreux joueurs, dont Leandro Paredes. Cependant, le chantier va redevenir d’actualité pour l’écurie parisienne, qui s'apprête à récupérer bon nombre de ses indésirables, à l’instar de l’international argentin qui sort d’une saison difficile avec la Juventus. En quête de renforts dans l’entrejeu, le PSG ne devrait pas être tenté par l'idée de conserver de son milieu de terrain.

Messi-Neymar-Mbappé : Un scénario fou se prépare au PSG https://t.co/OqTphXex3D pic.twitter.com/FZck2AnQp5 — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Paredes n’est pas le bienvenu dans le vestiaire du PSG

Et pour cause, L’Equipe indique ce mardi dans ses colonnes que Leandro Paredes n’a plus la cote dans le vestiaire. L’Argentin s’était notamment pris la tête avec Sergio Ramos le 6 septembre dernier sur le terrain lors de la rencontre opposant le PSG à la Juventus (2-1). Mais si le défenseur, libre en fin de saison, n’est pas encore certain d’enchaîner une troisième saison dans la capitale, d’autres membres du vestiaire devraient également grincer des dents en cas de retour du milieu de l’ Albiceleste .

Mbappé pas fan de l’Argentin