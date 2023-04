Un joueur craque après son transfert à l’OM, il finit en larmes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 23 ans, Vitinha connaît sa première expérience à l'étranger. Formé au Sporting Braga, l'attaquant a rejoint l'OM en janvier contre un chèque de 32M€, un record pour le club marseillais. Ce dimanche, le joueur est revenu sur son arrivée à Marseille. Et il n'a pu retenir ses larmes au moment d'évoquer la séparation avec sa famille, restée au Portugal.

Il est l'un des paris de Pablo Longoria. Le président de l'OM a dépensé près de 32M€ en janvier dernier pour mettre la main sur un jeune buteur portugais, Vitinha. Formé au Sporting Braga, le joueur, qui connaît sa première expérience à l'étranger, a eu besoin de quelques semaines d'acclimatation. Mais depuis quelques jours, l'attaquant semble avoir trouvé son rythme de croisière. Le 16 avril dernier, Vitinha inscrivait ses deux premiers buts sous le maillot de l'OM face à l'ESTAC, signe d'une intégration réussie. Concurrencé par Alexis Sanchez cette année, il est appelé à jouer un grand rôle dans les prochaines années.





« Ça a été difficile »

Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , Vitinha est revenu, pour la première fois, sur ses débuts à l'OM. Et le joueur n'a pu masquer son émotion en évoquant son départ du Portugal. « Si c'était dur de quitter le Portugal ? Oui, ça a été difficile. Je suis très attaché à ma famille et à mes amis. Je sais que c’est pour grandir, mais partir loin d’eux, c’est ce qui m’a fait le plus mal. C’est difficile. C’est encore le cas aujourd’hui, mais… » a-t-il lâché avant de fondre en larmes.

Vitinha craque en plein entretien