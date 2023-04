Mercato : Le bourreau du Real Madrid conseillé à l'OM

Thibault Morlain

Ce mardi, Gérone a fait tomber le Real Madrid (4-2) avec une performance XXL de Valentin Castellanos. L'Argentin a tout simplement inscrit tous les buts de son équipe avec un quadruplé fatal aux Madrilènes. L'attaquant de 24 ans s'est fait remarquer, lui dont le nom a été soufflé à l'OM.

Quelle soirée pour Valentin Castellanos ! A 24 ans, l'Argentin a fait tomber à lui tout seul le Real Madrid. En effet, l'attaquant de Gérone a marqué 4 buts aux hommes de Carlo Ancelotti, qui sont repartis de Catalogne avec une défaite (4-2). Avec Gérone, Castellanos réalise d'ailleurs une plutôt bonne saison. En effet, il totalise aujourd'hui 11 buts et 1 passe décisive en 29 rencontres de Liga.

Mercato : L’avenir de l’OM en péril ? Il met les choses au clair https://t.co/90WmK78DyM pic.twitter.com/22g3VlJMmz — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Des Etats-Unis à l'Espagne

Compte tenu de cette performance XXL face au Real Madrid, tout le monde ne parle que de Valentin Castellanos. Qui est-il ? Aujourd'hui à Gérone, l'Argentin de 24 ans appartient au club de MLS, le New York City. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Castellanos avait d'ailleurs déjà montré ses qualités de serial buteur.

« Il me fait penser à Alexis Sanchez avec 10 ans de moins »