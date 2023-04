La vente de l’ASSE annoncée, la grosse mise au point

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça s'agite, à nouveau, en ce qui concerne la vente de l'ASSE. Revenu en France, Bernard Caïazzo enchaînerait les entretiens pour dénicher un repreneur. Avec Roland Romeyer, il espère boucler ce dossier avant l'été. Alors que les rumeurs sont nombreuses dans ce dossier, le président du conseil de surveillance de l'ASSE a pris la parole pour mettre les choses au clair.

Roland Romeyer n'avait pas menti. Lors d'un entretien accordé à France-Bleu il y a quelques jours, le dirigeant de l'ASSE avait annoncé que la vente du club était toujours d'actualité. Et selon L'Equipe , certains mouvements ont été observés dans ce dossier. Deux offres de rachat auraient été transmises. L'une proviendrait d'un investisseur anglo-saxon, l'autre d'un homme d'affaires français. « Ça s’agite à nouveau. Caïazzo avait profité du match PSG/Lens pour discuter avec Joseph Oughourlian , qui tente de lui trouver un repreneur » a confié Bernard Lions, journaliste pour L'Equipe. Ce dernier a précisé que d'éventuels repreneurs ont dû faire marche arrière après avoir appris que le club était vendu. Discret depuis plusieurs mois, Bernard Caïazzo, l'autre homme fort de l'ASSE, a pris la parole pour évoquer sa relation avec Joseph Oughourlian, président du RC Lens.

Caïazzo sort du silence

« À Lens, avec le président, nous n’avons pas évoqué la vente. Nous avons parlé de l’époque où l’ASSE était derrière Lens puis quand l’ASSE était en Ligue 1 dans le top 5 et Lens en Ligue 2. Joseph Oughourlian m’a répondu que les Lensois espéraient le retour des Verts parmi l’élite car les grands clubs ne meurent jamais » a confié le président du conseil de surveillance de l'ASSE dans un entretien au Progrès.

Deux offres de rachat auraient été transmises