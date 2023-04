Ça brûle pour la vente de l’ASSE, deux offres sont annoncées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'ASSE reste toujours d'actualité. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo voudraient passer la main d'ici la fin de la saison. Ces derniers jours, les deux hommes ont enchaîné les entretiens avec plusieurs investisseurs. Certains sont déjà passés à l'action et ont transmis une offre concrète pour racheter le club, bien parti pour se maintenir en Ligue 2.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo officialisaient leurs envies de passer la main et de vendre l'ASSE. Depuis ? Plus rien ou presque. Certains hommes d'affaires se sont présentés pour racheter le club stéphanois, mais les négociations ne sont pas allées à leur terme. Ce dossier semblait à l'arrêt jusqu'à ce que Roland Romeyer annonce, il y a quelques jours, que ce dossier était toujours d'actualité. Journaliste pour L'Equipe , Bernard Lions a confirmé la volonté des deux responsables de l'ASSE.

Un premier transfert déjà acté à l’ASSE https://t.co/Fj6PRm6Ht4 pic.twitter.com/EAuK4AZTHD — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

« Ils sont plus décidés que jamais à vendre »

« C’est un vieux serpent de mer qui a été agité par les deux dirigeants Caïazzo et Romeyer, qui a été mis un peu sous le tapis dû aux difficultés sportives de l’ASSE depuis le début de la saison. Mais le sujet revient sur la table. On a la certitude qu’ils sont, aujourd’hui, plus décidés à vendre dû à leur âge. Que financièrement, ils ont dû repuiser dans la caisse cet hiver pour acheter sept recrues. Les liquidités vont manquer, non pas pour terminer la saison, mais pour démarrer la prochaine » a déclaré le journaliste sur le plateau de L'Equipe du Soir.

Deux offres auraient été transmises

Quelques minutes avant, le quotidien avait publié un article annonçant que l'ASSE pourrait être vendue avant l'été. Revenu en France, Bernard Caïazzo se serait entretenu avec des investisseurs anglo-saxons le 19 avril dernier. Ceux-ci auraient transmis une offre de 32M€ pour racheter l'ASSE. Quelques jours plus tard, le responsable s'envolait pour Londres pour assister à la rencontre Crystal Palace-Everton et rencontrer John Textor, mais surtout David Blitzer, qui avait manifesté son intérêt lors du printemps 2022. Enfin, le média évoque une dernière piste, celle d'un investisseur français, qui aurait proposé au moins 35M€. Chargé de sélectionner les meilleures candidatures, le cabinet KPMG devrait reprendre du service.