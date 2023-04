Mercato : L’OM et le RC Lens ont tiré le gros lot

Hugo Chirossel

À la lutte pour la deuxième place du championnat de France, l’OM et le RC Lens se retrouveront le 6 mai prochain à Bollaert. Dans un entretien accordé à La Provence, Vitorino Hilton, passé par les deux clubs, a salué le travail d’Igor Tudor et Franck Haise. Si les deux entraîneurs ont des personnalités différentes, leurs idées de jeu plaisent à l’ancien défenseur brésilien.

S’il n’y a plus vraiment de doutes sur l’identité du futur champion de France, la bataille pour la place de dauphin du PSG bat son plein. Vainqueur sur la pelouse de l’OL dimanche (1-2), l’OM ne compte qu’un point d’avance sur le RC Lens, qui a écrasé l’AS Monaco samedi (3-0), alors que les deux équipes s’affronteront le 6 mai prochain à Bollaert.

« Ce sont deux bons entraîneurs »

Dans une interview accordée à La Provence , Vitorino Hilton, passée par le RC Lens (2004-08) et l’OM (2008-11), a salué le travail d’Igor Tudor et de Franck Haise : « Les deux ont des personnalités différentes. Tudor est toujours au bord du terrain, il “joue” avec son équipe. Il encourage ses joueurs, il leur parle tout le temps, les replace, leur donne des consignes. Haise est plus dans l’observation. Il sait que son équipe fait tout pour lui . »

« Ils nous font rêver »