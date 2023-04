Le PSG loupe un transfert à 100M€, ce n’est pas terminé ?

Thibault Morlain

L’été dernier, à la recherche d’un milieu de terrain défensif, le PSG était dans la course pour Aurélien Tchouaméni. Mais l’international français a finalement opté pour le Real Madrid. Les Merengue ont raflé la mise et ils ont mis le prix pour cela, déboursant près de 100M€ pour l’arracher à l’AS Monaco. Un échec pour le PSG qui pourrait bien avoir une deuxième chance avec Tchouaméni. Explications.

Au total, ce sont 6 nouveaux joueurs qui ont rejoint le PSG l’été dernier. Mais voilà que Luis Campos n’a pu réussi à faire tout ce qu’il voulait. Il y a eu plusieurs échecs à l’instar de Milan Skriniar, Robert Lewandowski, mais aussi Aurélien Tchouaméni. Excellent avec l’AS Monaco, l’international français plaisait énormément au PSG. Ça n’a toutefois pas abouti à un transfert puisque c’est le Real Madrid qui s’est offert les services de Tchouaméni, moyennant 100M€.

Le PSG et Mbappé ont tenté de convaincre Tchouaméni

Le PSG était pourtant très intéressé par Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé avait même pris les choses en main pour convaincre son coéquipier en équipe de France. « Kylian Mbappé m’a parlé et m’a demandé si je pouvais venir à Paris. Mais je lui ai dit que mon choix a toujours été Madrid. Il a compris ma décision, il est content pour moi », avait expliqué le désormais joueur du Real Madrid.

C’est déjà fini avec le Real Madrid ?