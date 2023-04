Transfert à 82M€, l’ASSE s’en mord les doigts

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Wesley Fofana est un joueur de Chelsea. Les Blues ont recruté le défenseur central l’été dernier et pour cela, ils ont mis le prix. En effet, alors que Fofana évoluait du côté de Leicester, son transfert s’est réglé pour la somme de 82M€. Alors que l’ASSE a récupéré une partie de cette somme, cette opération laisse toutefois quelques regrets dans le Forez.

En 2020, alors dans une situation économique très compliquée, l’ASSE est contrainte de se séparer d’une de ses grosses valeurs marchandes : Wesley Fofana. Le crack stéphanois s’envole alors pour l’Angleterre et Leicester. Montant de la transaction : 35M€. De quoi donc faire du bien aux finances de l’ASSE, qui aurait toutefois pu toucher plus en attendant un peu plus…

« On a été obligé de vendre trop tôt les jeunes joueurs »

Pour RCF , Roland Romeyer est revenu sur cette vente de Wesley Fofana. Le président de l’ASSE a alors confié : « On a été obligé de vendre trop tôt les jeunes joueurs pour équilibrer. Il faut savoir qu’on a été le seul club à avoir présenté un bilan positif à la DNCG, mais pour faire cela on a été obligé de vendre des joueurs où il aurait fallu attendre un an ou deux pour qu’ils soient costauds ».

« Fofana s’est vendu deux fois et demi plus cher deux ans après »