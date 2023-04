PSG : Poussé vers la sortie, il annonce la couleur pour son mercato

Thomas Bourseau

Plus désiré au PSG en fin de saison dernière, Abdou Diallo devrait effectuer son retour au club, mais seulement momentanément. Le RB Leipzig ne voudrait pas le conserver. Le Sénégalais aurait déjà tranché et convoiterait un départ à l’étranger.

Abdou Diallo a, comme un bon nombre de joueurs jugés indésirables par Luis Campos l’été dernier, quitté le PSG sous la forme d’un prêt. L’international sénégalais, alors que la Coupe du monde au Qatar arrivait à grands pas, souhaiter se donner du temps de jeu à intervalle régulier et a fait le choix du RB Leipzig pour un prêt d’une saison avec option d’achat non obligatoire avoisinant les 20M€.

«Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge»

Pour So Foot , Abdou Diallo affirmait en novembre dernier avoir eu besoin de tourner la page PSG afin de permettre à sa carrière d’avancer. « Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge. J’avais besoin d’un nouvel élan avec un temps de jeu plus régulier (…). J’ai signé au RB Leipzig car ça correspondait à ce que je voulais : un club structuré, ambitieux, de préférence qui joue l’Europe et la Ligue des Champions et les premiers rôles en championnat ».

Diallo veut tourner la page PSG et vise un transfert à l’étranger