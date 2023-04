Il vit un nouveau calvaire, l’OM n’en peut plus et craint le pire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après deux saisons décevantes avec l’OM, Luis Henrique, qui avait été acheté 8M€, a été prêté à Botafogo. De retour dans son ancien club, l’ailier brésilien ne flambe pas beaucoup plus, il n’a d’ailleurs pas inscrit le moindre but. Alors que l’option d’achat se déclenchera s’il joue la moitié des minutes de son équipe, l’OM suit attentivement sa situation mais n’est pas très optimiste.

Que devient Luis Henrique ? A Marseille, tout le monde a partiellement voire complètement oublié qui était l’ailier brésilien. Arrivé à l’OM en 2020 pour 8M€ en provenance de Botafogo alors qu’il n’avait même pas 20 ans, Luis Henrique n’a jamais fait son trou avec le club olympien. Résultat, l’été dernier, Pablo Longoria lui a cherché une porte de sortie. C’est à Botafogo, son club formateur, que Luis Henrique a été prêté avec option d’achat obligatoire s’il joue la moitié des minutes de son équipe.

«C’était un retour très décevant»

Mais pour le moment, le joueur appartenant à l’OM est loin de flamber. « Il est revenu en juillet de l’année dernière. Sur la deuxième partie de saison (au Brésil, la saison se déroule sur l’année civile, ndlr), il a fait 10 matchs, dont un en tant que titulaire, sans jamais marquer ni faire de passe décisive. Pendant un moment, il était même sorti de la rotation. C’était un retour très décevant. En 2023, il a commencé moyennement aussi. Il a 17 matchs, dont seulement quatre en tant que titulaire. Il n’a pas marqué et a fait deux passes décisives », constate Marcelin Chamoin, spécialiste du foot brésilien pour le média Lucarne Opposée , à RMC Sport.

L’OM ne compte pas le récupérer