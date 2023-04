L’OM veut une star, le rendez-vous est pris pour cet été

Thomas Bourseau

En fin de contrat cet été, Alexis Sanchez serait susceptible de quitter l’OM en tant qu’agent libre si la situation restait inchangée. Aucune discussion n’aurait été menée jusqu’à présent, mais la donne devrait changer en fin de saison. Une réunion au sommet serait programmée.

La fin de saison s’annonce étincelante du côté de l’OM. Avec plus que six rencontres à disputer pour une place en Ligue des champions, le club phocéen dispose d’un point d’avance sur le troisième de Ligue 1 qu’est le RC Lens avec qui une bataille pour la deuxième place aura lieu jusqu’au terme du championnat. En parallèle, le comité de direction de l’OM devra gérer un dossier brûlant : Alexis Sanchez.

Toujours pas de négociations pour la prolongation de Sanchez

Alexis Sanchez dispose d’un contrat ne courant que jusqu’en juin prochain à l’OM. D’après L’Equipe , le Chilien serait heureux à Marseille, mais attendrait la fin de la saison et le verdict final sur le classement du championnat avant de trancher pour son avenir. Du côté de la direction de l’OM, on serait également dans l’attente pour discuter avec le clan Sanchez d’une éventuelle prolongation et notamment en raison de la course à la qualification en C1 et des potentielles rentrées d’argent.

L'OM cible un ancien du PSG, la réponse tombe https://t.co/STHHeEXCYV pic.twitter.com/FqAvfQuwl1 — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Discussions en fin de saison pour un contrat d’un an