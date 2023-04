Mercato : Coup de théâtre, une star peut échapper à l’OM

Thomas Bourseau

Intouchable et incontournable à l’OM, Alexis Sanchez pourrait gratuitement partir du club cet été soit à l’issue de son contrat. A ce stade de la saison, l’Olympique de Marseille n’aurait pas encore négocié avec Sanchez pour rallonger son bail. Beaucoup dépendrait de la Ligue des champions. Explications.

Alexis Sanchez a débarqué en provenance de l’Inter où il n’a pas fait l’unanimité. Du côté de l’OM, l’attaquant chilien retrouve de sa superbe et comptabilise 26 titularisations à l’Olympique de Marseille en Ligue 1 cette saison pour 12 buts et 2 passes décisives. Au four et au moulin, Alexis Sanchez ne compte pas les efforts pour permettre à l’OM de briller. Cependant, le contrat de l’international chilien expirera le 30 juin prochain.

L’OM n’a pas encore enclenché les discussions avec Alexis Sanchez

De quoi mettre une certaine pression sur le président Pablo Longoria et sa direction sportive alors qu’après les échecs en Coupe de France face à Annecy et au PSG en Ligue 1 cet hiver, Alexis Sanchez ne se gênait pas de tirer la sonnette d’alarme en rappelant que c’était un compétiteur et qu’il n’était pas venu à Marseille pour le climat et pour préparer sa retraite. L’OM ferait mieux de rapidement se pencher sur ce dossier, mais ne l’aurait pas encore fait selon L’Equipe .

L'OM cible un ancien du PSG, la réponse tombe https://t.co/STHHeEXCYV pic.twitter.com/FqAvfQuwl1 — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Une prolongation dictée par la Ligue des champions ?