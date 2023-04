«Très serein», l’OM s'agite pour ce gros dossier du mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une petite saison à l’OM, Alexis Sanchez a rappelé à tout le monde le grand joueur qu’il est. Meilleur buteur du club olympien, l’international chilien a encore été étincelant sur la pelouse de l’OL. Sanchez sera en fin de contrat en juin prochain mais aucune discussion n’a eu lieu pour son avenir, même si Marseille se dit « très serein ».

Une fois de plus contre l’OL, Alexis Sanchez a sorti une très grosse performance. L’attaquant star de l’OM a été le leader technique de Marseille pendant l’Olympico et même s’il n’a pas marqué, l’international chilien est largement impliqué dans les deux buts. Une prestation XXL de plus pour Alexis Sanchez qui, on le rappelle, sera libre le 30 juin prochain.

Pas encore de discussions pour l’avenir de Sanchez

Du côté de l’OM, l’ambition est claire : prolonger le contrat du buteur de 34 ans. D’après les informations du journal L’Équipe , il n’y aurait toujours pas eu de discussions entre la direction de l’OM et le clan Sanchez. On attend la fin de saison mais le club olympien se dit « très serein » dans ce dossier.

L’OM frappe un grand coup, le boss exulte https://t.co/9h3ZlotUbi pic.twitter.com/SqEBZytIVL — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

L’OM ne peut pas s’en passer

Arrivé libre de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a vite effacé les doutes sur son niveau. Meilleur buteur de l’OM cette saison, l’ancien joueur d’Arsenal porte son équipe et est un modèle de professionnalisme. A Pablo Longoria de tout faire pour le conserver !