Messi, Sanchez, Zaha... Toutes les infos du 25 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Messi - PSG : Une rencontre affole l’Espagne

Alors que son contrat prend bientôt fin avec le PSG, Lionel Messi est encore loin d'une prolongation. Le FC Barcelone ne cache pas son rêve de voir débarquer son ancienne star mais doit pour cela réduire sa masse salariale. En attendant, le dossier fait grand bruit en Espagne, et la dernière visite de l'Argentin en Catalogne n'a échappé à personne. Comme l'indique Mundo Deportivo , le numéro 30 du PSG a dîné ce lundi soir avec Sergio Busquets actuel capitaine du Barça, et Jordi Alba, et la question de son avenir est surement revenue sur la table durant le repas.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG viserait une star du Real Madrid

Cet été, le PSG entend procéder à d'importants changements dans l'effectif avec les possibles départs de Lionel Messi et/ou Neymar. Ainsi, du lourd est visé en attaque, et selon le journaliste Eduardo Inda, Rodrygo apparaît sur la short-list du club parisien. En grande réussite chez les Merengue , l'international brésilien serait ainsi apprécié par les dirigeants, qui ont déjà tenté leur chance avec Thibaut Courtois ou Vinicius Jr par le passé. Pas sûr toutefois que le Real Madrid accepte d'entamer des discussions, surtout après le feuilleton Mbappé.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le départ d'un joueur du PSG souhaité par le vestiaire

Tout comme bon nombre des joueurs prêtés l’été dernier, Leandro Paredes s’apprête à faire son retour au PSG, la Juventus ne comptant pas conserver l’international argentin. Mais le passage du milieu dans la capitale devrait être de courte durée, celui-ci n’étant plus désiré dans le groupe d'après L'Equipe . En plus de Sergio Ramos, Kylian Mbappé ferait partie des joueurs agacés.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM s'intéresse à Weah, une condition est fixée

En quête d'un nouveau piston gauche, l'OM aurait identifié le profil de Timothy Weah, qui ferait d'ailleurs l'unanimité dans les couloirs du Vélodrome. Malgré son intérêt pour l'ancien joueur du PSG, Pablo Longoria attendrait la fin de saison pour passer à l'action. En effet, le président de l'OM devrait s'attaquer à Timothy Weah si son club valide son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. De son côté, le LOSC serait ouvert à un transfert selon L'Equipe .



Pour plus d'informations, cliquez ici

Départ en vue pour Alexis Sanchez ?

Auteur d'une saison solide avec l'OM, Alexis Sanchez a convaincu dirigeants et supporters qu'il dispose encore des qualités nécessaires pour rester une année supplémentaire. Mais l'attaquant et son club doivent pour cela parvenir à un terrain d'entente, alors qu'il sera libre en fin de saison. Et pour l'heure, il n'y aurait aucune négociation selon L'Equipe . La cause ? Le quotidien sportif explique que les dirigeants de l’Olympique de Marseille estimeraient que ce serait un peu tôt pour négocier puisqu'une bonne partie de ladite prolongation de contrat dépendrait d’une qualification en Ligue des champions la saison prochaine



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG concurrence l'OM pour Zaha

Alors que son nom circule notamment du côté de l'OM à l'approche du mercato estival, Wilfried Zaha susciterait les convoitises du PSG selon la presse anglaise. A la recherche d'un buteur expérimenté, le club parisien aurait activé la piste menant à l'attaquant qui envisage sérieusement de quitter Crystal Palace lors du prochain mercato estival, lorsque son contrat arrivera à terme.



Pour plus d'informations, cliquez ici