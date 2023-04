Mercato : Le PSG a fait tapis, l’échec s’annonce colossal

Thomas Bourseau

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a passé un gros coup de balai dans son effectif avec comme objectif de définitivement se séparer de certains joueurs. Mais des premiers échecs semblent déjà être connus. Tour d’horizon.

Réputé pour sa capacité à dénicher des pépites partout où il est passé et particulièrement à l’AS Monaco et au LOSC, Luis Campos a été nommé conseiller football du PSG l’été dernier. Et pour première mission, le Portugais s’est efforcé de pousser plusieurs joueurs jugés indésirables vers la sortie.

Leandro Paredes sur le retour…

Certains sont partis comme Idrissa Gueye ou Ander Herrera et ne reviendront pas. Cependant, beaucoup ont simplement été prêtés et semblent se diriger vers un retour au Paris Saint-Germain. Ce la semble être notamment le cas de Leandro Paredes qui, selon Le Parisien, ne devrait pas s’attendre à voir l’option d’achat de son prêt fixée à 20M€ environ être levée par la Juventus.

…comme Draxler, Dagba et Diallo