PSG : Mbappé au cœur d’une «affaire d’État», son avenir est scellé

Au Real Madrid, on garderait, toujours, un œil sur Kylian Mbappé, surtout que son contrat avec le PSG prendra fin en juin 2024. Mais malgré la situation contractuelle du joueur français, le club parisien n'aurait pas l'intention de le laisser partir cet été. Un ordre, qui proviendrait directement du Qatar.

En mai dernier, le PSG se donnait un bol d'air en prolongeant le contrat de Kylian Mbappé jusqu'en 2024. Mais le sujet de son avenir devrait revenir au centre de l'actualité dans les prochains mois étant donné que son bail prend fin en juin 2024. Alors le PSG prendra-t-il la décision de le laisser partir cet été afin d'éviter de le perdre gratuitement l'année prochaine ?

PSG : Il a choisi sa prochaine destination, Mbappé va enrager https://t.co/HOA701Ry6k pic.twitter.com/GiODpKGxhd — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

« Le Qatar ne va pas le laisser partir »

Selon Pedro Morata, conserver Mbappé l'année prochaine serait une véritable priorité pour Doha. « Le Qatar ne va pas le laisser partir. C'est une affaire d’État » a confié le journaliste sur le plateau de Directo Gol . Quant à Mbappé,il semble toujours investi dans la capitale.

Mbappé avait annoncé la couleur