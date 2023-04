Coup de tonnerre, le PSG veut une star du Real Madrid

La rédaction

Le PSG file vers un 11ème titre de champion de France. Pourtant, la saison de l’équipe parisienne n’a pas été brillante. Conscient de cela, le conseiller sportif Luis Campos s’active en coulisses pour renforcer l’effectif en vue de la saison prochaine. Si le club parisien recherche un attaquant pour épauler Kylian Mbappé, les dirigeants auraient ciblé le Brésilien du Real Madrid Rodrygo pour un transfert XXL.

Le PSG sera-t-il capable de réaliser un énorme coup sur le mercato ? Le club parisien qui, comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité il y a plusieurs semaines, va bien maintenir Luis Campos en tant que conseiller sportif, attend beaucoup du Portugais. Et pour cause, ce dernier sait que ses premières décisions à la tête du projet sportif parisien n’ont pas été réellement pertinentes. Entre recrues décevantes et la mise en place d’un entraîneur (Christophe Galtier) qui n’a pas réussi sa première saison, Luis Campos va devoir s’affirmer cet été.

Le PSG s’intéresse à Rodrygo

Et selon Eduardo Inda, directeur du site OK Diario présent dans l’émission El Chiringuito , le PSG s’attaque désormais à Rodrygo. Le Brésilien de 22 ans est étincelant du côté du Real Madrid, où son association avec Karim Benzema et Vinicius Jr fait des ravages en Ligue des Champions.

Les performances de Rodrygo dans les grands matchs remarquées

La réussite récente de l’ailier brésilien de 22 ans fait que ce dernier est de plus en plus exposé. Son récent doublé face à Chelsea le 18 avril et ses performances dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions en font un joueur apprécié du PSG.