L'OM cible un ancien du PSG, la réponse tombe

Amadou Diawara

Pour pallier le départ presque certain de Nuno Tavares, l'OM penserait à recruter Timothy Weah, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le LOSC. Conscients de la situation de l'international américain, les Dogues seraient prêts à négocier son transfert lors du prochain mercato estival, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit un an plus tard.

Selon les informations de L'Equipe , l'OM devrait laisser Nuno Tavares retourner à Arsenal à l'issue de son prêt cet été. Désireux de compenser le départ du Portugais, Pablo Longoria aurait inscrit le nom de Timothy Weah - joueur formé au PSG - sur ses tablettes.

L'OM en pince pour Timothy Weah

Très performant ces dernières semaines avec le LOSC, Timothy Weah ferait l'unanimité à l'OM. Ainsi, le club emmené par Igor Tudor devrait lancer les hostilités pour boucler son transfert en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mais quelle est la position du LOSC ?

Le LOSC ouvert à un transfert cet été