Un transfert du PSG acté par José Mourinho ?

Thomas Bourseau

N’ayant pas fait l’unanimité la saison passée, Georginio Wijnaldum apporte une certaine satisfaction à la Roma. Le club de José Mourinho pourrait conserver le joueur du PSG si jamais les dirigeants parisiens se montraient compréhensifs dans les discussions. En parallèle, le dégraissage du PSG tournerait au vinaigre.

Le PSG a considérablement dégraissé son effectif lors du mercato estival en multipliant notamment les prêts de joueurs. Georginio Wijnaldum, arrivé libre de Liverpool un an plus tôt et qui n’avait pas apporté satisfaction, a pris l’été dernier le chemin de la Roma. Chez les Giallorossi , Wijnaldum a pu côtoyer The Special One José Mourinho. Annoncé du côté du PSG pour succéder à Christophe Galtier, Mourinho pourrait faire une fleur au PSG dans cette opération alors que le dégraissage XXL du club pourrait résulter sur de nombreux retours en fin de saison.

Rome n’a pas encore tranché pour Georginio Wijnaldum

C’est du moins l’information transmise par Le Parisien . Le milieu de terrain néerlandais ne serait pas totalement fixé quant à son avenir à la Roma. En effet, malgré sa fracture du tibia lors de la première partie de saison, Georginio Wijnaldum est plutôt bien revenu aux yeux de la Roma.

Surprise, le PSG règle un vieux problème sur le mercato https://t.co/GcL5HGLjBx pic.twitter.com/bqVPMXw3sq — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Discussions pour l’option d’achat de Wijnaldum à la Roma