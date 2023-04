Une star au cœur d'un malaise au PSG, son transfert est décidé

Amadou Diawara

Actuellement prêté à Nottingham Forest, Keylor Navas va faire son retour au PSG cet été. S'il désire récupérer sa place de numéro un et remporter la Ligue des Champions sous les couleurs rouge et bleu, le portier costaricien ne devrait pas obtenir gain de cause. En effet, le PSG voudrait toujours miser sur le duo Donnarumma-Rico.

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, passé gardien numéro un du PSG avec l'arrivée de Christophe Galtier, Keylor Navas est allé chercher du temps de jeu ailleurs. En effet, le gardien de 36 ans a rejoint Nottingham Forest cet hiver sous la forme d'un prêt. Toutefois, Keylor Navas ne devrait pas tarder à retrouver le PSG.

Keylor Navas va revenir au PSG

Comme annoncé par L'Equipe ce mardi matin, Keylor Navas va faire son retour au PSG à l'intersaison. Cependant, l'international costaricien ne devrait pas retrouver un rôle de gardien numéro un ou de doublure.

Un nouveau malaise entre Navas et Donnarumma

Alors que Keylor Navas a affirmé sa volonté de remporter la Ligue des Champions avec le PSG dernièrement, sa direction ne devrait pas lui donner l'opportunité de le faire. En effet, les hautes sphères parisiennes auraient l'intention de continuer à faire confiance au duo Donnarumma-Rico. De son côté, l'Italien aurait bien vécu le départ de Keylor Navas cet hiver et ne devrait pas être rassuré par son retour à l'issue de la saison. A suivre...