Transferts : Le PSG rêve encore d'une folie au Real Madrid

Le PSG est habitué des transferts aux sommes exubérantes. Pour rappel, le transfert de Neymar à Paris en provenance du Barça reste à ce jour l'opération la plus élevée de l’histoire avec ses 222M€. Avide de vedettes, le club parisien a parfois pris pour cible certaines stars du Real Madrid comme cela serait le cas actuellement avec Rodrygo. Retour sur les récentes pistes en provenance de Madrid pour le mercato du PSG.

Rodrygo

Très récemment, le directeur d' OK Diario Eduardo Inda révélait sur le plateau de l’émission El Chiringuito que le PSG était intéressé par Rodrygo. L’ailier brésilien de 22 ans est arrivé au Real Madrid en 2019. Le club madrilène, qui avait déjà investi 45 M€ en 2017 pour la signature de Vinicius Jr, n’a pas hésité à débourser le même montant pour Rodrygo. Mature dans son jeu malgré son jeune âge, ce dernier possède une étonnante faculté de se démarquer dans les grands matchs, en Ligue des Champions notamment. Sous contrat jusqu’en 2025 à Madrid, le Brésilien possède également une clause libératoire à 1 milliard d’euros, ce qui devrait tempérer les ardeurs du PSG.

Ferland Mendy

Arrivé à l’été 2019 au Real Madrid en provenance de l’OL contre 48 M€, Ferland Mendy a connu des débuts tonitruants avec les Merengues . Reléguant la légende Marcelo sur le banc, l’international Français s’est imposé de manière fulgurante à Madrid. Mais ces derniers temps, ses blessures ainsi que l’explosion d’Eduardo Camavinga au poste d’arrière gauche font que le joueur formé au Havre n’est plus considéré comme indispensable aux yeux de Carlo Ancelotti. Une aubaine pour le PSG qui selon la presse espagnole, pourrait rapidement se pencher sur le cas du latéral de 27 ans.

Thibaut Courtois

Le géant belge Thibaut Courtois est depuis de nombreuses années l’un, si ce n’est le meilleur gardien du monde. Acteur majeur du sacre du Real Madrid en 2022, le joueur passé par Chelsea attise constamment les convoitises. En 2019, un an après son arrivée à Madrid contre 35 M€, le Belge a été pendant un an en concurrence avec Keylor Navas. Et le directeur sportif du PSG de l’époque, Leonardo, aurait même organisé une réunion avec le père et l’agent du joueur afin de le recruter. Mais Thibaut Courtois avait rapidement rejeté cette proposition, tandis que le club parisien s’était rabattu sur le gardien costaricien.

Toni Kroos

L’expérimenté milieu de terrain allemand Toni Kroos a lui aussi fait l’objet de convoitises de la part du PSG. Pierre angulaire du milieu de terrain madrilène depuis son arrivée en 2014, le joueur formé au Bayern Munich était dans le viseur du club parisien en 2021 notamment selon El Nacional . Et alors que le contrat de l’Allemand expire en juin prochain, de nombreux prétendants se tiennent prêts pour l’accueillir.

Marco Asensio

Annoncé comme un prodige lors de ses débuts avec le Real Madrid en 2016, Marco Asensio n’aura pas réussi à devenir une superstar. En revanche, le joueur formé à Majorque s’est parfaitement intégré dans la rotation madrilène, en étant assez régulier ces derniers temps. Selon Relevo , le PSG s’est attaqué au dossier de l’Espagnol en janvier dernier, mais le Real n’a rien voulu entendre, considérant le joueur de 27 ans comme intouchable. En fin de contrat en juin 2023, Marco Asensio devrait prolonger l’aventure avec les Merengue .

Vinicius Jr

Après des débuts poussifs sous les couleurs du club madrilène, Vinicius Jr a totalement explosé en 2022, devenant l’un des joueurs les plus dangereux au monde pour les défenses adverses. Recruté à Flamengo lorsqu’il n’avait encore que 16 ans, le virevoltant ailier brésilien a plus d’une fois attiré le regard du PSG à son égard. En mars dernier, François Gallardo révélait sur le plateau d' El Chiringuito que le PSG avait proposé une offre de salaire de 33 M€ pour Vinicius, lui dont le contrat expire en juin 2024 et qui n'a pas l'intention de plier bagage.

