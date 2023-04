OM : Une violente agression fait scandale, un témoignage hallucinant tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle polémique pour le football français. Après la rencontre entre l'OM et l'OL, une bagarre a éclaté entre les supporters des deux équipes à l'extérieur du Groupama Stadium. La police a procédé à deux interpellations et ouvert une enquête sur cet affrontement. un témoin de la scène, qui a tenu à garder son anonymat pour des raisons de sécurité, est revenu sur cette scène effrayante.

Les images sont insoutenables. Sur les réseaux sociaux, une vidéo a été énormément commentée. Elle montre les supporters de l'OL et de l'OM en venir aux mains à l'extérieur du Groupama Stadium après le match entre les deux équipes dimanche soir (1-2). Dans l'une d'entre d'elles, on peut apercevoir un jeune homme à terre se faire frapper et subir des insultes racistes. Un témoin de la scène est revenu sur cet affrontement au micro de BFM Lyon.

Hier soir après le match au Parc OL, c'est juste une honte. (📽️@Fatih2mars) #OLOM #TeamOM pic.twitter.com/M06Unkk3B4 — Infos OM (@InfosOM_) April 24, 2023

Un témoin de la scène raconte

« En rejoignant le parking P3, je vois un attroupement. J’entends qu’il y a une bagarre avec des Marseillais. Je continue d’avancer et je vois sur ma droite un homme au sol. Il est de couleur noire et porte un t-shirt blanc. Rien ne permet d'affirmer qu'il est un supporter de l'OM. Je vois deux stadiers se précipiter vers lui pour lui venir en aide » a-t-il déclaré, avant de confirmer les insultes racistes.

« La tension était très forte »