L’ASSE vendue, l’annonce est lâchée

Dirigeants de l'ASSE depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo semblent, cette fois-ci, déterminés à vendre le club stéphanois. Président du directoire, le premier cité a accordé un entretien à la presse régionale pour réaffirmer son envie. Quant à Caïazzo, il n'hésiterait pas à affirmer que le club a déjà été vendu.

Lancée officiellement en avril 2021, la vente de l'ASSE reste toujours d'actualité. Comme l'annonce L'Equipe , les négociations se poursuivent avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, revenu de Dubaï dans le seul but de boucler ce dossier, qui enflamme les supporters stéphanois. Ces dernières semaines, deux offres auraient été transmises. Elles n'excèderaient pas les 35M€ selon le quotidien sportif. Dans un entretien à RCF Radio , Romeyer a fait un point sur ce dossier.

Romeyer avait annoncé la couleur

« Moi je voudrais quelqu’un qui puisse pérenniser le club, investir au capital, pour conserver tous les bons joueurs, renforcer l’équipe et remonter en Ligue 1. Pour les gars qui reprendront le club, il faut pouvoir faire de meilleures choses que ce qu'on a fait. Par exemple, quand il y aura des pépites, et il y en a qui arrivent au centre de formation, il faudra pouvoir les garder plusieurs années pour avoir la meilleure équipe possible et puis là on pourra jouer les premiers rôles. Ici, le centre de formation c’est notre richesse, ce n’est pas le robinet de pétrole de Paris » a déclaré le président du directoire, qui planche sur une vente d'ici l'été prochain.

