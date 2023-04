Un premier transfert déjà acté à l’ASSE

Hugo Chirossel

Si le début de saison de l’ASSE a été compliqué, les Verts avaient tout de même été très actifs lors du dernier mercato estival. Neuf recrues étaient venues renforcer l’effectif de Laurent Batlles. C’est notamment le cas de Lenny Pintor, arrivé en provenance de l’OL. Mais le joueur âgé de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024, devrait déjà s’en aller.

Malgré sa défaite samedi face à Metz (1-3), l’ASSE a tout de même redressé la barre ces dernières semaines. Les hommes de Laurent Batlles sont 10es de Ligue 2 avec 42 points, ce qui leur donne 8 unités de plus que Laval, premier relégable. Une avance qui permet aux Verts de se projeter plus sereinement sur le prochain mercato.

Krasso sur le départ

En ce sens, l’AS Saint-Etienne se prépare à perdre un de ses meilleurs joueurs, Jean-Philippe Krasso. Ce dernier, auteur de 16 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, sera libre de tout contrat à l’issue de la saison et son départ semble inéluctable. Mais un autre départ semble prendre forme chez les Verts .

Pintor placé sur la liste des départs

En effet, d’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Lenny Pintor aurait été placé sur la liste des départs. Arrivé l’été dernier en provenance de l’OL, le joueur âgé de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l'ASSE, ne devrait pas être conservé pour la saison prochaine.