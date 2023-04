ASSE : Son départ est annoncé, il met les choses au clair

Arnaud De Kanel

Joueur le plus décisif de l'ASSE cette saison, Jean-Philippe Krasso fait les gros titres dans le Forez. L'attaquant stéphanois sera en fin de contrat en juin et la tendance serait actuellement vers un départ. Pour autant, il a tenu à assurer que rien n'était fait.

Précieux en première partie de saison lorsque tout allait mal, Jean-Philippe Krasso s'épanouit encore plus depuis que l'ASSE a réussi à inverser la tendance. Auteur de 16 buts et 8 passes décisives en Ligue 2, l'attaquant ivoirien suscite les convoitises, d'autant plus qu'il sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Plusieurs clubs français aimeraient le signer mais il affirme que rien n'a été décidé pour le moment. Il se penchera sur son avenir une fois le maintien assuré.

Zidane, Messi… Toutes les infos mercato du 22 avril https://t.co/eNc4He2NLi pic.twitter.com/0JkCF0bndJ — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

«Je laisse mon avenir entre les mains des personnes qui doivent gérer ça»

« Pour l’instant, je suis vraiment concentré sur Saint-Étienne et je laisse mon avenir entre les mains des personnes qui doivent gérer ça. Même si on est sur la bonne voie, on n’est pas encore mathématiquement maintenus », a déclaré Jean-Philippe Krasso dans les colonnes du Républicain Lorrain .

«Après, on pourra penser à l’avenir...»