Le PSG veut faire le ménage, il fait une annonce sur son avenir

Hugo Chirossel

En battant Angers à l’extérieur vendredi soir (1-2), le PSG s’est encore un peu plus rapproché de son 11e titre de champion de France et compte provisoirement 11 points d’avance en tête de la Ligue 1. Titulaire au coup d’envoi, Juan Bernat, sous contrat jusqu’en juin 2025, a été interrogé sur son avenir à l’issue de la rencontre.

Vendredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de la lanterne rouge, Angers, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire du club de la capitale (1-2), avec un doublé de Kylian Mbappé. Grâce à ce succès, les hommes de Christophe Galtier comptent désormais 11 points d’avance en tête du championnat.

« Ça fait plusieurs fois que cela arrive »

« On a bien débuté, on a essayé de se mettre à l’abri, mais c’était compliqué. On prend les trois points, c’est le principal. C’est vrai que ça fait plusieurs fois que cela arrive et on souffre trop sur la fin de match. C’est important de poursuivre notre objectif et de s’en rapprocher », a réagi Juan Bernat au micro de Prime Vidéo après la rencontre.

« C’était compliqué pour moi et j’avais peu de temps de jeu »